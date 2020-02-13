» «فايلر» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المصري

13 فبراير 2020 - 05:22 م

أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر، قائمة فريقه لمواجهة المصري غدًا بالإسكندرية، ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى.. محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

الدفاع .. محمود متولي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمد هاني، أحمد فتحي، علي معلول.

الوسط .. وليد سليمان، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي «أفشة»، أحمد الشيخ، محمود عبدالمنعم «كهربا»، جيرالدو.

الهجوم.. مروان محسن، جونيور أجايي وآليو بادجي.