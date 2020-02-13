  • الخميس 13 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر05:15 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
محمد صلاح

سلاح إنجليزي لمنع «صلاح» من المشاركة في الأولمبياد

أرشيفية

مليار و99 مليون..كشف أكبر عملية فساد بـ«البريد»

أحلام

لم تُكمل تعليمها وحاول شقيقها قتلها.. ما لا تعرفه عن «أحلام»

محمد رمضان

محمد رمضان يتراجع بعد سخريته من الطيار الموقوف

العميد الشهيد مصطفى عبيدو

61 جنيهًا وثلاثة أقلام.. آخر ما تبقى من شهيد سيناء

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة يرد على «انسحاب» المصري من مباراة الأهلي

أرشيفية

تفاصيل تحرير 21 فتاة من الاستعباد الجنسي بالبحرين

المصرى

رسميًا.. المصري يهُدد بالانسحاب من مواجهة الأهلي

عملية قيصرية

مفاجأة بعد ولادة سيدة مصابة بالإيدز توأمًا بالغربية

استخراج الذهب

مصر تمنح شركة كندية أول رخصة لاستخراج الذهب

في عيد ميلادها الـ51

لم تُكمل تعليمها وحاول شقيقها قتلها.. ما لا تعرفه عن «أحلام»

آخر الأخبار

أحلام
أحلام
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

أدمنت المخدرات وغابت عن جنازة والدتها.. ما لا تعرفه عن ابنة "صباح"

#

ابنته وزيرة سابقة.. ما لا تعرفه عن الراحل "عبد الحفيظ التطاوي"

#

حفيد محرم فؤاد يكشف ما لم ينشر عن جده لأول مرة

#

ما لا تعرفه عن الحارس الجديد للملك سلمان

الامارات

عيد ميلاد

فنانة

احلام

المكلة

احتفلت اليوم الخميس 13-2-2020 المطربة الإماراتية الشهيرة "أحلام"، بعيد ميلادها الـ51، برفقة زوجها وأبنائها، كما تلقت آلاف المعايدات من محبيها وفنانين في الوطن العربي.

وبهذه المناسبة، نستعرض معكم معلومات ربما لا يعلمها الكثيرين عن بداية وحياة الفنانة الإماراتية أحلام التي لم تكن سهلة، وأن دخولها الفن ونجاحها وصولا إلى لقب "فنانة العرب"، و"الملكة" وراءه قصة كفاح نادرة.

- وُلدت أحلام بنت علي ابن هزيم الشامسي في المنامة، البحرين، وكان اسمها عند الولادة ميثاء علي شيخ جاسم هزيم الشامسي وبدأت مشوارها في حفلات الزفاف في دول الخليج أواخر الثمانينيات، ولكن ذلك لم يدم طويلاً.

- بدأت بدراسة الحقوق وتفوقت في بداية دراستها، إلا أن وفاة والدها والنكسة المالية التي مروا بها بعدها حالت بينها وبين إكمال دراستها لتتجه إلى الغناء لتساعد والدتها وإخوتها.

- لقبها محمد عبدو الموسيقي الشهير والبارز في العالم العربي، بنجمة الإمارات. وقد تُوجت أحلام ملكة في مهرجان الدوحة المُقام في قطر عام 2003.

- عبر مشوارها المهني، تورطت أحلام في العديد من العداءات مع مشاهير آخرين منهم شمس، وذكرى، ونوال الكويتية، ونضال الأحمدية وسمير صفير وأصالة وغيرهم.

- تزوجت من بطل الرالي القطري الشهير مبارك الهاجري عام 2003، ولها منه ثلاثة أطفال هم فاهد وفاطمة ولولوة. 

- والدها هو الفنان علي بن هزيم، وهو فنانٌ خليجي معروف.

- اختارت دراسة الحقوق، إلاّ أنّ وفاة والدها والنكسة المالية التي مرت بها العائلة أجبرتها على ترك الحقوق وعدم إكمال تعليمها، لتحقق حلمها الأكبر في الغناء ومساندة عائلتها.

- كانت مراحلها الأولى صعبة، فقد استغرق الأمر حوالي الثلاث سنوات لإقناع والدتها باحتراف الفن، وحاول شقيقها الذي يرى الفن "حرامًا" قتلها أكثر من مرة لمنعها من دخول هذا المجال.

- من أغنى فنانات الشرق الأوسط ومعروفٌ عنها شغفها بالمجوهرات، حتى أنّها ارتدت في أحد حلقات أراب آيدول عام 2012 فستانا مرصعًا بالماس.

- تعترف بخضوعها لعمليات التجميل، حتى أنها نشرت حسابا لأحد أطباء التجميل الذين أجروا لها جراحة ناجحة.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» نادي إنجليزي يدعم الزمالك قبل موقعة السوبر الإفريقي
» مدافع الترجى: لا نخشى مواجهة الزمالك
» رسميًا.. المصري يهُدد بالانسحاب من مواجهة الأهلي
» السوبر الإفريقي يشعل الخلاف بين «شوبير» و«العدل»
» "بوسى" تروى قصة حبها مع نور الشريف: كنت في ثالثة إعدادي
» حكم مصافحة الرجل للمرأة باليد.. الإفتاء تجيب
» أسماء حكام مباراة الأهلي والمصرى بالدوري
» الإفتاء: سرادق العزاء بدعة حسنة
» خبر سار من وزير التعليم لتلاميذ 4 ابتدائي بالنظام الجديد
» بعد زواجها مدنيًا.. كارول سماحة: الرجل اللبناني مدلع
» رجاء الجداوى: محمود مرسي صدمني بتعليقه على لون بشرتي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:45 م

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:21

  • مغرب

    17:45

  • عشاء

    19:15

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان