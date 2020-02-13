لم تُكمل تعليمها وحاول شقيقها قتلها.. ما لا تعرفه عن «أحلام»

13 فبراير 2020 - 05:03 م

احتفلت اليوم الخميس 13-2-2020 المطربة الإماراتية الشهيرة "أحلام"، بعيد ميلادها الـ51، برفقة زوجها وأبنائها، كما تلقت آلاف المعايدات من محبيها وفنانين في الوطن العربي.

وبهذه المناسبة، نستعرض معكم معلومات ربما لا يعلمها الكثيرين عن بداية وحياة الفنانة الإماراتية أحلام التي لم تكن سهلة، وأن دخولها الفن ونجاحها وصولا إلى لقب "فنانة العرب"، و"الملكة" وراءه قصة كفاح نادرة.

- وُلدت أحلام بنت علي ابن هزيم الشامسي في المنامة، البحرين، وكان اسمها عند الولادة ميثاء علي شيخ جاسم هزيم الشامسي وبدأت مشوارها في حفلات الزفاف في دول الخليج أواخر الثمانينيات، ولكن ذلك لم يدم طويلاً.

- بدأت بدراسة الحقوق وتفوقت في بداية دراستها، إلا أن وفاة والدها والنكسة المالية التي مروا بها بعدها حالت بينها وبين إكمال دراستها لتتجه إلى الغناء لتساعد والدتها وإخوتها.

- لقبها محمد عبدو الموسيقي الشهير والبارز في العالم العربي، بنجمة الإمارات. وقد تُوجت أحلام ملكة في مهرجان الدوحة المُقام في قطر عام 2003.

- عبر مشوارها المهني، تورطت أحلام في العديد من العداءات مع مشاهير آخرين منهم شمس، وذكرى، ونوال الكويتية، ونضال الأحمدية وسمير صفير وأصالة وغيرهم.

- تزوجت من بطل الرالي القطري الشهير مبارك الهاجري عام 2003، ولها منه ثلاثة أطفال هم فاهد وفاطمة ولولوة.

- والدها هو الفنان علي بن هزيم، وهو فنانٌ خليجي معروف.

- اختارت دراسة الحقوق، إلاّ أنّ وفاة والدها والنكسة المالية التي مرت بها العائلة أجبرتها على ترك الحقوق وعدم إكمال تعليمها، لتحقق حلمها الأكبر في الغناء ومساندة عائلتها.

- كانت مراحلها الأولى صعبة، فقد استغرق الأمر حوالي الثلاث سنوات لإقناع والدتها باحتراف الفن، وحاول شقيقها الذي يرى الفن "حرامًا" قتلها أكثر من مرة لمنعها من دخول هذا المجال.

- من أغنى فنانات الشرق الأوسط ومعروفٌ عنها شغفها بالمجوهرات، حتى أنّها ارتدت في أحد حلقات أراب آيدول عام 2012 فستانا مرصعًا بالماس.

- تعترف بخضوعها لعمليات التجميل، حتى أنها نشرت حسابا لأحد أطباء التجميل الذين أجروا لها جراحة ناجحة.





