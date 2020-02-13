محمد رمضان يتراجع بعد سخريته من الطيار الموقوف

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اعتذار

تراجع الفنان محمد رمضان،عن سخريته من الطيار الذي تسبب في إيقافه مدى الحياة وعدم منحه رخصة طيار مرة أخرى، وذلك على خلفية سماح الأخير له بالجلوس على مقعد القيادة في الطيارة والتقاط فيديو وصور، وهو ما يخالف القانون.

وكان محمد رمضان نشر فيديو من احد أفلامه، وهو يرقد في غرفة العمليات ويظهر في بطنه جرح غائر، وعلق عليه ساخرًا من إيقاف الطيار الذي حدثت بينهما اتهامات متبادلة مؤخرًا، وقال: «الدكتور اللي صورني وقفوا عن العمل مدى الحياة».

وشن الجمهور هجومًا حادًا عليه، كما هاجمه عدد من الإعلاميين والفنانين، الأمر الذي اضطر "رمضان" للتراجع وحذف تعليقه على الفيديو.

وتسبب محمد رمضان، مؤخرا في وقف الطيار أشرف أبو اليسر عن العمل مدى الحياة بسبب أنه التقط بعض الصور والفيديوهات لنفسه من داخل "كبينة الطيار".

وبعد صدور القرار، أعلن محمد رمضان عن تبنيه أي مطالب للطيار، لكن بعد أيام خرج الأخير وأعلن أن "رمضان" لم يسانده أو يفعل شيئًا له، ما جعل الأخير يخرج عن صمته ليؤكد أن الطيار طلب منه مبلغ 9ونص مليون جنيه، الأمر الذي نفاه الطيار وكذب الفنان محمد رمضان فيه.

وحازت القضية على اهتمام الجمهور بسبب الاتهامات المتبادلة بين الطرفين.

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