اتحاد الكرة يرد على «انسحاب» المصري من مباراة الأهلي

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اتحاد الكرة
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محمد فضل- متابعات

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مباراة

المصرى

الاهلى

رد اتحاد الكرة، على تهديد نادي المصري البورسعيدي، بالانسحاب من خوض مباراة الأهلي المقرر لها غدًا الجمعة، بشأن عدد حضور الجماهير.

وأكد اتحاد الكرة  في خطاب أرسله للنادي المصري، أن عدد الحضور في المباراة 15 فردًا فقط لكل ناد، وذلك في الدوري الممتاز على استاد المكس بالإسكندرية.

وجاء خطاب الجبلاية بعد تهديد النادي المصري بالانسحاب من مباراة الأهلي غداً بعد أن طالب مسئولو الفريق البورسعيدي بضرورة التزام المارد الأحمر بأعداد الجماهير التي ستتواجد في المدرجات.

وأكد محمد الخولي نائي رئيس النادي المصري أن الفريق لن يبدأ اللقاء حال حدوث مخالفات من قبل الأهلي، في أعداد الجماهير المتاح دخولها إلى المدرجات، خاصة وأن النادي لديه تجارب سيئة مع الأهلي في هذا الشأن - على حد قوله، قائلاً: "سنمتنع عن بدء المباراة وهناك أعداد زيادة عن 15 شخصاً، حتى لا يحدث احتقان بين جماهير الفريقين".

ومن المقرر أن يلقتي النادي الأهلي بالنادي المصري غدًا في السادسة مساء ، على ستاد المكس في الإسكندرية وهي إحدى اللقاءات المؤجلة للفريقين في الدوري الممتاز.


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