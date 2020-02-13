خالد الغندور: مش عاوزين حد يشجعنا.. جمهور الزمالك بالملايين

13 فبراير 2020 - 10:32 ص

قال الإعلامي خالد الغندور إن جمهور الزمالك كبير جدًا ولا يحتاج لأحد يساند فريقه، مؤكدًا أنه هو الوحيد الذي يفرح بانتصارات وبطولات فريقه.

وأضاف "الغندور"، خلال برنامجه "زملكاوي" المذاع عبر فضائية "الزمالك"، أن "جمهور الزمالك كبير وبالملايين، اللي عاوز يشجعنا محدش هيمنعك، بس إحنا مش محتاجين حد يشجعنا عاوزين نكسب السوبر عشان نفرح الزملكاوية، لأن هما بس اللي بيفرحوا بفوز الزمالك".

وينتظر الزمالك مواجهة مثيرة أمام نادي الترجي التونسي على كأس السوبر الأفريقي غدًا في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والتي ستقام في دولة قطر.