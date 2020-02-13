عودة البريد بين قطر والإمارات .. ومستشار بن زايد يكشف هذا الأمر

13 فبراير 2020 - 10:12 ص

علق الدكتور عبد الخالق عبد الله أستاذ العلوم السياسية في الإمارات، والمستشار السابق لولي عهد أبو ظبي على استئناف الإمارات وقطر خدمة البريد بعد نحو 3 سنوات من تعليقها إثر أزمة سياسية أدت إلى قطع العلاقات بين البلدين.

وقال عبدالخالق حسب "سبوتنيك"، إن الأمر قد يكون تجاريًا وليس له أي علاقة بالخلاف الخليجي فالمقاطعة مستمرة، والأزمة ما زالت قائمة، وليس هناك أي رابط بين البريد وإعادة العلاقات أو حل الخلافات".

أكد الدكتور عبد الخالق أن "المباحثات والمفاوضات بين الأطراف متعثرة، وليس هناك أي تقدم يذكر في طريق الحل".

وكانت خدمة بريد الإمارات علقت خدماتها لقطر في يونيو 2017، بعدما قطعت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية وأوقفت حركة السفر مع قطر.

واتهمت الدول الأربع ا قطر بتمويل جماعات إرهابية ودعم إيران، وهي اتهامات تنفيها الدوحة.

فيما ذكرت وكالة رويترز أن الخدمات غير المباشرة، بدأت في التاسع من فبراير الجاري، وذلك بنقل البريد عبر سلطنة عمان، وفقا لمذكرة من هيئة البريد الإماراتية الحكومية أرسلت إلى هيئات بريد أخرى.

ولم يتضح على الفور سبب استئناف الخدمة وسط الخلاف الذي طال أمده.



