محافظ الشرقية عن مصرع طالب: الموضوع كبير

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الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية
الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية
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إيمان هاني

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كشف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مفاجأة مدوية عن واقعة مصرع تلميذ أثناء خروجه من فسحة المدرسة أبو طوالة، قائلاً: "المدرسة صدر لها قرار إنشاء سور ولكنه لم ينفذ، وعندما وقعت الحادثة وطلبت التقارير وجدت تضارب في المعلومات لذلك تفقدت بنفسي الموقع لمعرفة الحقيقة".

وأضاف غراب، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مع الإعلامية جيهان لبيب، بأنه بمعاينته للموقع على أرض الواقع وجد أن هناك تزويرًا وفي الأوراق وتعديًا على الأراضي وتمت إعادة رفع المساحات ووجد أن هناك فساد من المحليات، معقبا: "الموضوع كبير ويحتاج صرامة شديدة وتطبيق القانون".

وتابع: "على الفور تم إيقاف كل من رئيس الوحدة المحلية القروية، ومدير مكتب لإدارة الأملاك بمركز ومدينة منيا القمح عن العمل وإحالتهما للتحقيق ونقل الطلاب لمدرسة مجاورة لحين الانتهاء من بناء السور الجديد".

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