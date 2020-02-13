إعلامية شهيرة لـ"محمد رمضان": بتكيد زي النسوان .. اخص عليك

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محمد رمضان
محمد رمضان
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محمد رمضان

دعاء فاروق

شنت الإعلامية والداعية دعاء فاروق هجوما شرسا على الفنان محمد رمضان بسبب سخريته من الطيار أشرف أبو اليسر بعدما تسبب في فقدانه لعمله.

ونشر "رمضان" صورة لنفسه وكأنه يقوم بعملية جراحية وعلق ساخرا: الطبيب اللي صورني الصورة دي اتوقف عن العمل.

وعلقت الإعلامية والداعية دعاء فاروق: هل تعلم يا نجم النجوم ان هناك ما يسمي بالمن والاذي في القرآن الكريم ... فإذا عرضت المساعدة علي احد ثم فضحته بنشر هذا العرض او هذه المساعدة علي الملأ فهذا يسمي منٌ وأذي ... اي أنه حبط عملك ولا قيمة له لا دنيا ولا آخرة .. هل تعلم يا نامبر ون أن المنظرة بفعل الخير وبمساعدة الناس اسمها رياء والرياء يا نجم هو الشرك الخفي الذي لا يقبله من لا شريك له .. هل تدرك يا مبدع ان تعليقك علي هذا الفيديو بأن الدكتور اللي صورك اتوقف مدي الحياة اسمه تلقيح بالكلام وكيد وهمز ولمز وسخرية واستهزاء بموقف حزننا له جميعا ... عندنا دم يا اخي ، بنحس بالناس يا سيدى ، بتفرق معانا مشاعرهم يا فنان يا حساس .. لم يصيبنا فيروس التباهي بأذية مخاليق ربنا والتريقة عليهم بعدها ... حضرتك بتكيد زى النسوان الكيادة الطيار اللي اتوقف بالفعل مدى الحياة بسبب منظرتك ... تاريخ طويل كان يجب ان ينتهي بتكريم وخروج مشرف انتهي بخروج مخزي بسبب فيديوهات جنابك اللي بتبلينا بيها كل يوم .. مش معقول الإحداث يا محمد خلاص بقي بقالك كتير مهم ومشهور وبتركب كل يوم طيارات خاصة وعربيات من الفضاء واحنا مصدقينك والمصحف ونبصم بالعشرة انك واصل واغني من سلطان بروناي .. خلاص بقي احنا زهقنا ومش فارق معانا علي فكرة والطيارات الخاصة مش عَجَبة لان الكل بيركبها دلوقتي ومفيش ممثل او مطرب ماركبهاش .. من كتر ما شفنا صورها بقت عاملة زى التاكسي الابيض .. انت مزهقتش ؟؟ احنا مش منبهرين خالص وانت لسه منبهر ؟؟؟ واحد تاني كان اتكسف واستخبي وراح باس علي رأس الراجل اللي اتمنع من شغله لآخر عمره .. مش يتمنظر بمنتهي الجهل بانه جاب له شغلانة وهو ممنوع من ممارستها .. الطيار اخطأ واخذ جزاءه لآخر العمر بسبب سماجة منقطعة النظير ، غلطته أنه سمح بيها ومش هنكتر سكاكيننا علي الرجل لأنه مش ناقص بعد العقاب الرادع الذي يعتقد البعض انه يستحقه ويتعاطف معه البعض الاخر .. انت بقي بسكينتك التلمة شمتان وبتتريق كمان .. يا اخي تغور الشهرة والموهبة وحب الناس لو ماعملتلهاش الف حساب .. انا مكانش عندى مشاكل معاك خالص وكنت بقول فرحان بنجاحه وماله اما يفرح انما تتسبب في أذية الناس وتشمت فيهم كمان ... يبقي اخص عليك يا محمد يا رمضان .

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