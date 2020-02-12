» سان جيرمان يقسو على ديجون ويتأهل لدور الـ4 بكأس فرنسا

12 فبراير 2020 - 09:46 م

حجز فريق باريس سان جيرمان، مقعدًا في نصف نهائي كأس فرنسا، بعد الفوز الكبير على ديجون بنتيجة 6-1، وذلك في المباراة التي جمعتهما في دور ربع النهائي.

افتتح ويسلي لوتوا التسجيل لباريس سان جيرمان في الدقيقة الأولى، بالخطأ في مرماه، قبل أن يعادل منير شوار النتيجة لديجون في الدقيقة 12 ليضيف بعدها كيليان مبابي الهدف الثاني للبي إس جي في الدقيقة 44 ، قبل أن يوسع تياجو سيلفا الفارق للباريسيين، بإضافته الهدف الثالث برأسية رائعة في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 55، أضاف بابلو سارابيا الهدف الرابع، ليعود مبابي مرة أخرى ويسدد كرة ارتطمت بكوليبالي والذي حولها في مرماه، معلنًا عن الهدف الخامس، قبل أن يختتم سارابيا مهرجان الأهداف بإضافته الهدف السادس في الدقيقة 91، ليتأهل فريق العاصمة لدور نصف النهائي.