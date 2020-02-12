بيان عاجل من «التموين» بشأن الأرز الصيني

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حسن علام- متابعات

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التموين

وزير التموين

الأرز الصيني

قال علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزراة لن تتعاقد على شراء الأرز الصيني مرة أخرى.

وأضاف أنه ليس قلق من تراجع الإحتياطي الاستراتيجي للأرز  والذى سجل  1.7 مليون طن حاليا من الارز الصيني وتغطي احتياجات مصر لمدة شهر واحد، وذلك  لوجود تعاقد علي كميات كبيرة لشراء الأرز المحلي حتي شهر سبتمبر القادم.
وتابع المصيلحي في تصريحات: «نحن نعمل حاليا علي التجهيز لمعرض أهلاً رمضان، وسنعقد اجتماعًا مع الشركات المنتجه للسلع الغذائية والتي ترغب للمشاركة في المعرض يعقبه اجتماعات مع السلاسل التجارية». 

وأكد أن مصر تمتلك احتياطيات استراتجية قوية من السلع تتيح تلبية الطلب المتزايد عليها خلال شهر رمضان المقبل، مشيرا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يبلغ 4.7 مليون طن والاحتياطي الاستراتيجي من السكر يصل الي 5.6 مليون طن. 


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