  • الأربعاء 12 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر07:37 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
بطل العالم غارقا في النوم

تسريب فيديو يكشف خيانة بطل العالم لزوجته

أبو علم

مذيعة «ماسبيرو» تفتح النار على «الإبراشي»: «انت مش هنا»

ناهد السباعي مع صديقاتها الفنانات

بعد طلاقها يوم الزفاف.. خطوبة ناهد السباعي سرًا

كهربا

الأهلي يرد على الفيفا بشأن أزمة "كهربا"

الطفلان

"أخو أخته".. القصة الكاملة لفيديو إنساني قلب السعودية

أرشيفية

توجيه رئاسي عاجل لـ«طارق عامر»

أرشيفية

بسبب «كورونا».. «لفت نظر» إلى 16 موقعا إلكترونيا

محمد رمضان

بلاغ للنائب العام ضد محمد رمضان والطيار الموقوف

عمر كمال وحسن شاكوش

مطرب «بنت الجيران» ينقلب على زميله:عايز يظهر لوحده

القرآن الكريم

عالم يهودي يستعين بالقرآن لتعليم الإرشاد النفسي

بشرى سارة من بريطانيا بشأن «كورونا»

عرب وعالم

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

التوصل للقاح ضد كورنا قد يتم بعد 18 شهرًا

#

بريطاني ينشر عدوى كورونا في أوروبا كلها.. هذا هو السر

#

بشرى سارة بشأن إحصائيات كورونا

#

طالب عاجل من السعودية لمواطنيها بشأن "كورونا"

بريطانيا

فيروس

كورونا

غادر مواطن بريطاني مستشفى بالعاصمة "لندن" كان يتلقى به العلاج بعد تمام شفائه التام من فيروس "كورونا" وثبات خلوه من الفيروس.


وقالت خدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة: «غادر السيد ستيف والش، مصاب بريطاني بفيروس كورونا وتسبب في نقل عدوى للعديد من الأشخاص خلال سفره، مستشفى بلندن بعد الشفاء التام»، مضيفة «كانت أعراض السيد والش معتدلة وهولم يعد معديًا أو يشكل خطرًا على العامة، وأنه حريص على العودة لحياته الطبيعية وقضاء وقتًا مع عائلته خارج دائرة ضوء وسائل الإعلام»، بحسب بيان أوردته شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

بدوره، أعرب والش، عن سعادته لكونه بالمنزل ويشعر بحالة جيدة، معلنًا عن رغبته في توجيه جزيل الشكر لنظام "خدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة"، وأكد تعاطفه مع كل الأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين لا يزالوا متضررين من الفيروس.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "بن سلمان" يلتقي الأمين العام السابق للأمم المتحدة
» حيلة شوقي غريب لمشاركة «صلاح» في أولمبياد طوكيو
» خالد النبوي يوجه أول رسالة لجمهوره بعد وعكته الأخيرة
» «معلول» وثنائي الأهلي مهددان بالغياب عن سوبر الزمالك
» الجن والعفاريت تجبر رجل على قتل والده وشقيقه
» داعية سلفي عن «الفلانتين»: «عيب وحرام»
» وفاة فتاة بريطانية لتناولها حبوبًا من الحرب العالمية
» تحرك برلماني جديد مع بريطانيا لمواجهة «الإخوان»
» العثور على 83 مقبرة أثرية في الدقهلية
» الموت يفجع الفنانة أمل حجازي
» «رونالدو» يعلن ندمه لأول مرة.. وماذا عن عودته للريال؟

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:20 ص

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:44

  • عشاء

    19:14

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان