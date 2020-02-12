» داعية سلفي عن «الفلانتين»: «عيب وحرام»

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حسن علام- متابعات

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السلفيين

عيد الحب

الفالنتين

أفتى سامح عبد الحميد حمودة، الداعية السلفي، بعدم جواز عيد الحب أو ما يطلق عليه «الفلانتين»؛ لكون الشاب يأتي لحبيبته بهدية ويتقابل معها في نزهة، وهذا لا يقبله دين أو عرف أو تقاليد.

وأضاف «حمودة»، في تصريحات لـ«المصريون»، أن «الفلانتين حرام وعيب، وهو احتفال بالمعصية؛ لكون الشاب يأتي لحبيبته بهدية ويتقابل معها في نزهة، وهذا لا يقبله دين أو عرف أو تقاليد، بالإضافة إلى أن عيد الحب وسيلة لمنكرات وفواحش أشنع وأخطر».

وتابع: «وهو عيد رومانى جاهلى، وارتبط العيد بالقس المعروف باسم فالنتين، وما زال هذا العيد يحتفل به الكفار ويشيعون فيه الفاحشة والمنكر، ويترتب على الاحتفال بهذا العيد مفاسد كثيرة مثل الاختلاط المحرم بين الفتيان والفتيات، وتبادل أحاديث العشق والفسق، وهو وسيلة لمنكرات وفواحش أشنع وأخطر».

وأردف: «وهذا العيد بدعة لا أساس له فى الشريعة، ويدعو إلى إشغال القلب بمثل هذه الأمور التافهة المخالفة لهدى السلف الصالح رضى الله عنهم، فالنصيحة هى الابتعاد عن مثل هذه المناسبات الآثمة، والحرص على اتباع الشرع والهدى والانشغال بما ينفع في الدين والدنيا».

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