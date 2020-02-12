» العثور على 83 مقبرة أثرية في الدقهلية

عثرت البعثة الأثرية، على 83 مقبرة أثرية، خلال أعمال الحفر الأثري بمنطقة أم الخلجان في محافظة الدقهلية، والتي يرجع تاريخها إلى 4 آلاف عام قبل الميلاد.

وكشف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، أن المقابر المكتشفة تعود 80 منها إلى فترة النصف الأول من الألف الرابع قبل الميلاد، والمعروفة باسم حضارة بوتو أو مصر السفلى.

وأوضح أن تلك الحضارة اتخذت شكل حفر بيضاوية قطعت في طبقة الجزيرة الرملية، بداخلها دفنات في وضع القرفصاء، وعثر مع هذه الدفنات على أثاث جنائزي، بينما تعود الـ 3 مقابر الأخرى إلى عصر نقادة الثالث.

وقال وزيري، في بيان صدر عنه الأربعاء، إن هذا الكشف الأثري يُعد الأول الذي يتم فيها العثور على توابيت فخارية ترجع إلى فترة نقادة الثالثة في مواقع محافظة الدقهلية“، مؤكدا أنه ”لم يسبق الكشف عن الدفن داخل توابيت فخارية سوى في حالة واحدة تم الكشف عنها بواسطة البعثة البولندية بتل الفرخة“.

من ناحيته، قال رئيس البعثة ومدير عام آثار الدقهلية، فتحي الطلحاوي، إنه ”تم الكشف عن بعض القطع الأثرية التي ترجع إلى عصر الانتقال الثاني فترة الهكسوس، منها بعض الأفران والمواقد وبقايا أساسات مباني من الطوب اللبن، و4 دفنات مشيدة بالطوب اللبن بها دفنة طفل صغير وثلاثة لأشخاص بالغين“.