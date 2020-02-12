  • الأربعاء 12 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر05:58 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

توجيه رئاسي عاجل لـ«طارق عامر»

أرشيفية

بسبب «كورونا».. «لفت نظر» إلى 16 موقعا إلكترونيا

محمد رمضان

بلاغ للنائب العام ضد محمد رمضان والطيار الموقوف

عمر كمال وحسن شاكوش

مطرب «بنت الجيران» ينقلب على زميله:عايز يظهر لوحده

القرآن الكريم

عالم يهودي يستعين بالقرآن لتعليم الإرشاد النفسي

أرشيفية

مصر ترد لشركة إماراتية 138 مليون دولار

الضحية

صور.. يقتل عشيقته ويقطعها أشلاء والسبب صادم

الزمالك والترجى

7 قنوات عالمية وعربية تنقل مباراة الزمالك والترجي.. تعرف عليها

محمد رمضان

الطيار الموقوف يهدد بمقاضاة محمد رمضان

تامر أمين

ابنة تامر أمين تفاجئه بمشهد غريب على الهواء

توجيه رئاسي عاجل لـ«طارق عامر»

مال وأعمال

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

طلب عاجل من "سعاد صالح" لـ شيخ الأزهر

#

تحرك عاجل لـ "النواب"بشأن حادث أطباء المنيا

#

عاجل.. روسيا ترسل سفينة حربية لـ"سوريا"

#

تكليف عاجل من الرئيس لـ"مدبولي" بهذا الأمر

البنك المركزي

الرئيس السيسي

الدين العام

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، بضرورة خفض الدين العام والحد من التضخم.

وشدد الرئيس على  ضرورة الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات؛ لتحسين المؤشرات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، والتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية لمواصلة العمل على خفض الدين العام والحد من التضخم.

وأكد ضرورة مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا والتخفيف من أعبائهم، بالتوازي مع شبكات الحماية الاجتماعية، بحسب ما صرح به المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وتناول الاجتماع استعراض السياسة النقدية وما يقوم به البنك المركزي من إجراءات، للحفاظ على الاستقرار النقدي في إطار العمل داخل منظومة العمل المصرفي.

من جانبه؛ قام محافظ البنك المركزي باستعراض أهم تطورات ومؤشرات المركز المالي للبنك خلال العام الماضي، مؤكداً أن البنك المركزي يسعى لضمان تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المنشودة من خلال استقرار سعر الصرف وتعزيز حجم الاحتياطي الأجنبي، بما يحافظ على التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية وزيادة ثقة المجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري على النمو لجذب المشروعات والاستثمارات العالمية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ارتفاع حالات الوفاة بـ«كورونا» إلى 1114
» بسبب كورونا.. «فودافون» تنسحب من معرض الهواتف
» الفنانة «جليلة» ترد على اتهامها بـ«الفسق والفجور»
» «ماني»: مستعد للتضحية من أجل قريتي
» تطور خطير.. الدفاع الروسية تهاجم تركيا
» آخر تطورات قضية التحرش بـ"فتاة الشمال" بالسعودية
» تصريح هام من الصحة حول إصابات بـ«كورونا»
» رد صادم من محمد رمضان على «أزمة الطيار»
» «الصحة العالمية» تطلق اسما جديدًا على فيروس كورونا
» «مدبولي» يشهد توقيع اتفاقية تجديد استضافة مقر الـ«كاف»
» آخر ظهور لـ آمال فريد قبل وفاتها.. وهذا ما قالته؟

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:14 م

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:44

  • عشاء

    19:14

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان