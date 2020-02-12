توجيه رئاسي عاجل لـ«طارق عامر»

12 فبراير 2020 - 05:44 م

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، بضرورة خفض الدين العام والحد من التضخم.



وشدد الرئيس على ضرورة الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات؛ لتحسين المؤشرات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، والتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية لمواصلة العمل على خفض الدين العام والحد من التضخم.



وأكد ضرورة مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا والتخفيف من أعبائهم، بالتوازي مع شبكات الحماية الاجتماعية، بحسب ما صرح به المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.





وتناول الاجتماع استعراض السياسة النقدية وما يقوم به البنك المركزي من إجراءات، للحفاظ على الاستقرار النقدي في إطار العمل داخل منظومة العمل المصرفي.



من جانبه؛ قام محافظ البنك المركزي باستعراض أهم تطورات ومؤشرات المركز المالي للبنك خلال العام الماضي، مؤكداً أن البنك المركزي يسعى لضمان تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المنشودة من خلال استقرار سعر الصرف وتعزيز حجم الاحتياطي الأجنبي، بما يحافظ على التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية وزيادة ثقة المجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري على النمو لجذب المشروعات والاستثمارات العالمية.



