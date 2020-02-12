الملائكة تسبح حول "قاسم سليماني" .. جدارية بإيران

12 فبراير 2020 - 01:39 م

انتشرت صورة على وسائل التواصل الاجتماعي تم تداولها على نطاق واسع، والتي تظهر مظهرًا جديدًا من مظاهر نظام الملالي في إيران، والتمجيد لقاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني عقب اغتياله في الثالث من يناير الماضي.

وبحسب ما تم تداوله فإنه بمناسبة أربعينية مقتل قاسم سليماني، جدارية رسمت في إيران وهي تصور الملائكة تسبح حول قاسم سليماني في الجنة.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يحتفي فيها النظام الإيراني بقاسم سليماني، وأنه من أهل الجنة، حيث كانت انتشرت صورة سابقة تظهر المرشد الإيراني على خامنئي وهو يضع جناحين لقاسم سليماني ليطير بهما في الجنة.

كما انتشرت صورة أيضًا عقب اغتيال سليماني، والتي تظهر الإمام الحسين بن علي وهو يحتضن سليماني ويستقبله في الآخرة برفقة آية الله خميني مفجر الثورة الإسلامية في إيران.