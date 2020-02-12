  • الأربعاء 12 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر02:25 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صورة الخبر

إكسبريس: رغم أهداف صلاح.. ساديو ماني أفضل لاعب في إنجلترا

ارشيفية

صادم.. طفل يشنق نفسه في سوهاج

شويكار

"مكسوفة أظهر على التليفزيون".. شويكار تعود بعمل إذاعي جديد

ارشيف

قرار عاجل لوزير الثقافة السعودي.. ما الأمر

مكتشف فيروس" كورونا" الطبيب "لي وين ليانج"

مدير مستشفى العباسية: كورونا مش جديد

ارشيف

اتهامات جديدة تواجه "غصن"

حنان الطويل

حنان الطويل.. عاشت بجسد ذكر ورفض أهلها استلام جثتها

وباء قاتل كل 100 سنة.. ما علاقته بسنة 20

وباء قاتل كل 100 سنة.. ما علاقته بسنة 20

الملائكة تسبح حول "قاسم سليماني" .. جدارية بإيران

الملائكة تسبح حول "قاسم سليماني".. جدارية بإيران

فجر السعيد

شاهد.. صورة صادمة لـ فجر السعيد من المستشفى

مشاري راشد: الملائكة تفرح بذهاب الشتاء

آخر الأخبار

مشاري راشد
مشاري راشد
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

تعرف على سبب زيادة آلام المعدة فى الشتاء

#

للمرة الثانية.. مشاري راشد يروج لمحل عطوره بأحاديث نبوية

#

تغلب على اكتئاب الشتاء بهذه الطريقة

#

لـ عشاق القهوة.. احذر تناولها في الشتاء

مشارى راشد

الملائكة

ذهاب الشتاء

تضامن المنشد والمقريء الكويتي مشاري راشد مع الذين يعانون من الأزمات التي يجلبها الشتاء، بحديث نبوي.

وكتب مشار راشد على حسابه في تويتر :" عن ابن عباس رضي الله عنهما :  إن الملائكة لتفرح بذهاب الشتاء، رحمة بالمساكين".

وعلق مشاري راشد على الحديث بالدعاء :" اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان ، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين".

وتفاعل متابعو مشاري رشد مع تدوينته بين القبول والرفض، حيث كتب أحدهم:" لا تفرح الملائكة أيضا بأن تقولوا كلمة حق في وجه السلطة الكويتية الجائرة التي تضطهد البدون".

وعلق آخر:" والله اهلي بسوريه قطعو قلبي  لاغاز ولا كهربا ولا حتى خشب   ادعولهم بالرزق والعافية".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» صورة الزفاف تكلف العروسين 20 سنة حبسًا
» الإفتاء: هذه الملابس لا تصح الصلاة بها
» كيف يكون الصبار مفيدًا لمرضى السكر
» هل يجب إعادة الصلاة عند عدم الخشوع.. الإفتاء تجيب
» كيم كاردشيان تشعل مواقع التواصل بسبب "ضيق فستانها"
» روسيا تعمل على تطوير أسلحة مضادة للصواريخ
» 15,3 مليار جنيه ضرائب ورسومًا عن السيارات الأوروبية بالإسكندرية
» بعد أشهر من إغلاقها.. إعادة فتح جسور بغداد
» رشوان توفيق: تربطني علاقة "روحية" بالراحل نور الشريف
» فيديو نادر.. لحظة ركوع مؤسس الصهيونية للسلطان عبد الحميد الثاني
» بـ2 مليون جنيه.. سيارات حمو بيكا تشعل مواقع التواصل

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:20 م

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:44

  • عشاء

    19:14

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان