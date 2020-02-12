» وفاة أول سيدة بـ"كورونا" بإيران

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وكالات - الدويني فولى

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توفيت امرأة إيرانية بسبب ما يشتبه بأنه عدوى فيروس كورونا، وفقًا لما نشرته صحيفة "إيران" الرسمية

السيدة تبلغ من العمر 63 عامًا، توفيت بمستشفى في طهران الاثنين الماضي، وأن السلطات أمرت بفتح تحقيق في سبب الوفاة.

ونفى كيانوش جهانبور، المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، التقرير قائلاً: "لا توجد أي حالات إصابة بفيروس كورونا في إيران"، حسب ما نقلت "رويترز".

ولا يزال فيروس كورونا يواصل حصد المزيد من الأرواح منذ بدء ظهوره في ديسمبر الماضي، إذ بلغ عدد وفيات الفيروس في العالم 1115 شخصًا، حتى الأربعاء.

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