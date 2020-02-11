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رسميًا.. برشلونة يُعلن مدة غياب «ديمبلي»

الرياضة

عثمان ديمبلي
عثمان ديمبلي
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أمير سعد

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فرنسا

برشلونة

ديمبلى

كشف مسئولو برشلونة الإسباني فترة غياب الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي للتعافي من إصابته بعد خضوعه مؤخرًا لعملية جراحية في الفخذ الأيمن في فنلندا.

وأفاد برشلونة، في بيان عبر موقعه الرسمي مساء اليوم الثلاثاء، أن العملية الجراحية التي خضع لها ديمبيلي كُللت بالنجاح، وأن اللاعب سيغيب لمدة ستة أشهر.

وبالتالي يمكن أن برشلونة الحصول على إذن من الاتحاد الإسباني لكرة القدم بالتوقيع مع لاعب جديد رغم غلق باب الانتقالات، وفقًا للوائح المنصوص عليها بالليجا.

وقد يحل اللاعب الجديد حال التعاقد معه الأزمة الهجومية التي يعاني منها برشلونة، إذا لا يضم الخط الأمامي سوى ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان والشاب أنسو فاتي.

يذكر أن صاحب الـ22 عاما تعرض لعشر إصابات مع برشلونة الذي انضم إليه قادما من بوروسيا دورتموند الألماني عام 2017 مقابل 105 ملايين يورو.

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