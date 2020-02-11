«شمام»: ندرك مرارة خسارة السوبر الإفريقي أمام الزمالك

11 فبراير 2020 - 07:34 م

قال خليل شمام مدافع فريق الترجي التونسي، أن فريقه يُملك رغبة قوية في التتويج ببطولة كأس السوبر الإفريقي خاصة بعدما أضاع لقب النسخة الماضية بالهزيمة أمام الرجاء المغربي بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وقال «شمام» في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية للترجي على " فيسبوك":" نعرف ما سنواجهه، في مباراة السوبر وغيرها، يجب أن نكون مستعدين" .

وأكمل:"ندرك جيدًا الإحساس بالسعادة التي يمكن أن يمنحها التتويج باللقب، وأيضًا مرارة الخسارة، وذلك ما لا نريده".

وأضاف شمام خلال تصريحاته:"يجب أن نخوض المباراة بروح قتالية، حتي نهايتها، الجميع ينقصه هذا اللقب" .

ومن المقرر أن يلتقي الترجي(بطل دوري أبطال إفريقيا) نظيره الزمالك (بطل الكونفدرالية)، الجمعة المقبل، في العاصمة القطرية الدوحة .