  • الثلاثاء 11 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر08:00 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مزاد مرتقب للعقارات المصادرة من البشير

مفاجأة.. تفاصيل تسليم "البشير" لـ"الجنائية الدولية"

كورونا

التوصل للقاح ضد كورنا قد يتم بعد 18 شهرًا

عم شقاوة

شقاوة.. «الراجل اللي وراء مرتضى منصور» يشعل السوشيال ميديا

إرهابي

اشتباكات عنيفة بشمال سيناء تسفر عن مقتل 17 إرهابيًا

بيتر فيليبس وزوجته

طلاق مفاجئ يهز العائلة المالكة في بريطانيا

الزمالك

بالفيديو والصور.. استقبال حافل لبعثة الزمالك في قطر

الملك سلمان وتميم

انهيار المفاوضات السعودية القطرية.. تعرف على السبب

الزمالك والترجى

فناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والترجي التونسي

الإفتاء

داعش يزداد خطورة.. 29 عملية إرهابية خلال فبراير

عمر البشير الرئيس السوداني السابق

حكومة السودان تسلّم «البشير» إلى «الجنائية الدولية»

«شمام»: ندرك مرارة خسارة السوبر الإفريقي أمام الزمالك

الرياضة

شمام
شمام
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

بالفيديو والصور.. استقبال حافل لبعثة الزمالك في قطر

#

«كاف» يُحذر الزمالك قبل موقعة السوبر أمام الترجي

#

عقوبة شديدة تنتظر الزمالك بسبب رفض السفر إلى قطر

#

انفعال عمرو أديب بعد خسارة الزمالك: عمرو بيعيط

المصريون

الزمالك

الترجى

كاس السوبر

قال خليل شمام مدافع فريق الترجي التونسي، أن فريقه يُملك رغبة قوية في التتويج ببطولة كأس السوبر الإفريقي خاصة بعدما أضاع لقب النسخة الماضية بالهزيمة أمام الرجاء المغربي بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وقال «شمام» في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية للترجي على " فيسبوك":" نعرف ما سنواجهه، في مباراة السوبر وغيرها، يجب أن نكون مستعدين" .

وأكمل:"ندرك جيدًا الإحساس بالسعادة التي يمكن أن يمنحها التتويج باللقب، وأيضًا مرارة الخسارة، وذلك ما لا نريده".

وأضاف شمام خلال تصريحاته:"يجب أن نخوض المباراة بروح قتالية، حتي نهايتها، الجميع ينقصه هذا اللقب" .

ومن المقرر أن يلتقي الترجي(بطل دوري أبطال إفريقيا) نظيره الزمالك (بطل الكونفدرالية)، الجمعة المقبل، في العاصمة القطرية الدوحة .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» رسالة قوية من مرتضى منصور للاعبي الزمالك في قطر
» حكومة "دياب" تنال الثقة في لبنان
» العين الإماراتي يسقط أمام سباهان الإيراني برباعية
» بالصور..«صلاح» يتألق في تدريبات ليفربول
» استعدادًا للسوبر.. الزمالك يودي أول مران في قطر
» يُعيد البصر.. بيان أمني بحق "عراقي" أحدث ضجة بالسعودية
» بند غريب لـ«كلوب» في عقده مع ليفربول.. تعرف عليه
» موعد مباراتي الزمالك والترجي بدوري الأبطال
» البرلمان ينتفض ضد «الصحة» بعد إهانة نائب
» السعودية تكشف عن إجراء متقدم بشأن "كورونا"
» طلاق مفاجئ يهز العائلة المالكة في بريطانيا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:20 ص

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:45

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:43

  • عشاء

    19:13

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان