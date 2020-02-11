» بالصور..«صلاح» يتألق في تدريبات ليفربول

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محمد صلاح
محمد صلاح
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المصريون

ليفربول

صلاح

نورويتش

واصل فريق ليفربول الذي يلعب ضمن صفوفه النجم محمد صلاح جناح الفريق والمنتخب الوطني، تدريباته استعدادًا لمواجهة نورويتش سيتي يوم السبت المقبل في بطولة الدوري الإنجليزي.

وشهد المران تألق محمد صلاح وعودة ساديو ماني من الاصابة ، ليكون مكتمل الصفوف أمام ، نورويتش سيتي متذيل الجدول برصيد 18 نقطة

فيما يواصل الريدز تدريباته استعدادا للمواجهة الصعبة والقوية أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا ، في رحلة الدفاع عن اللقب.

ويحتاج ليفربول لتحقيق الفوز في 6 مباريات متتالية بـ الدوري الإنجليزي، ليصل إلى النقطة 91، ويضمن بذلك التتويج بلقب  الإنجليزي، قبل ملاقاة مانشستر سيتي، في قمة الجولة رقم 32 من البطولة.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، بفارق 22 نقطة، عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.



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