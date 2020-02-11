» استعدادًا للسوبر.. الزمالك يودي أول مران في قطر

11 فبراير 2020 - 06:40 م

وصل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك إلى ملعب جامعة قطر، لخوض أول حصة تدريبية في العاصمة القطرية الدوحة.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي جلسة مع سامي الشيشيني المدرب العام وأمير عبدالعزيز مدرب الفريق وعمرو عبد السلام مدرب الحراس وذلك قبل بدايه المران اليوم بملعب جامعة قطر الدوحة، لوضع البرنامج التدريبي استعدادا للسوبر الإفريقي.

ويستعد الزمالك الذي وصل قطر عصر اليوم الثلاثاء، لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي والمقررة إقامتها مساء الجمعة المقبل.