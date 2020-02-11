اشتباكات عنيفة بشمال سيناء تسفر عن مقتل 17 إرهابيًا

11 فبراير 2020 - 05:58 م

أعلنت وزارة الداخلية عن القضاء على خلية إرهابية، بمنطقة العبيدات بشمال سيناء، بعد اشتباكات عنيفة وتبادل إطلاق النار.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بيانًا كشفت فيه عن التفاصيل الكاملة، مشيرة إلى أنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى حول إختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد الأحواش الكائنة بمنطقة العبيدات/ثالث العريش بشمال سيناء ، وإتخاذها وكراً لهم ومرتكزاً للإنطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية.

وأضاف البيان :"تم إستهداف منطقة إختبائهم وتبادل إطلاق النيران ، مما أسفر عن مصرع ( عدد 11 عنصر ) وعثر بحوزتهم على (6 بندقية آلية –2 بندقية خرطوش – 3 عبوة متفجرة ) بينما تمكن البعض الأخر من الهروب داخل أحد المنازل المهجورة الكائنة بمنطقة الحوص/أول العريش ، وقد تم تتبعهم وحصارهم والتعامل معهم ، مما أسفر عن مصرع عدد ( 6 ) أخرين ، وعثر بحوزتهم على ( 4 بندقية آلية – 2 حزام ناسف )" .

تم تقنين الإجراءات وتوالى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق .

