شاهد.. سعودية شهيرة تطلب حذف صورها وفيديوهاتها فورا

11 فبراير 2020 - 11:56 ص

طالبت خبيرة التجميل السعودية، بدور البراهيم، جميع وسائل الإعلام المعنية بإزالة جميع صورها ومقاطع الفيديو التي تظهر بها وعدم تداولها بعد الآن.



وكتبت خبيرة التجميل في مواقع التواصل: ”آمل من الجميع، منشنو لجميع حسابات أخبار المشاهير اللي منزله صور أو مقاطع فيديو، أتمنى إزالتها وعدم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي“، مؤكدة أنها ”لن تعتزل، وستبقى مع جمهورها لكن دون ظهور وجهها أو صوتها“.



ولم تكشف بدور السبب وراء قرارها هذا والذي أتى بعد عدة أيام فقط من زواجها، إلا أنه من المرجح أن يكون بطلب من زوجها، كما من غير المعروف إن كانت قد ارتدت ”النقاب“ بسبب زواجها أيضا، الأمر الذي دفعها لهذا القرار.



