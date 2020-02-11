  • الثلاثاء 11 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر12:19 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الرئيس السيسي

رسالة مؤثرة من شاب مصري للرئيس يحملها وزير البترول

بدور البراهيم

شاهد.. سعودية شهيرة تطلب حذف صورها وفيديوهاتها فورا

سجن شقيق "بوتفليقة" 15 عامًا للتآمر على الجيش

سجن شقيق "بوتفليقة" 15 عامًا للتآمر على الجيش

خالد الجندي

الجندي:هؤلاء إذا قرأوا القرآن سيصابون بالعمى

الشاب المذبوح

جريمة بشعة تهز الجيزة .. يرتدي نقابا وينحر شابا لهذا السبب

علاء ولي الدين

"جده شيخ ووالده فنان شهير"..معلومات لا تعرفها عن علاء ولي الدين

الإعلامي عمرو أديب

تسريبات عن قانون الأحوال الشخصية.. معلومة خطيرة عن الأب

محمد رمضان

محمد رمضان يثير الجدل من السعودية:" يومي قضيته واقف"

صورة

ألف حالة وفاة.. "كورونا" تطيح بمسئولين كبار في الصين

مايا دياب

مايا دياب تعنف مذيعة "إم بي سي" بعد سؤال محرج

ما السبب؟

شاهد.. سعودية شهيرة تطلب حذف صورها وفيديوهاتها فورا

عرب وعالم

بدور البراهيم
بدور البراهيم
Advertisements

وكالات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

شاهد.. خبيرة تجميل شهيرة تشعل مواقع التواصل بفيديو صادم

#

من أجل التبرع لعمل إنساني..فنانة شهيرة تبيع صورها عارية

#

شاهد.. فتاة سعودية تتزوج من مسيحي أمريكي تثير ضجة

#

شاهد.. دفتر ينقذ سعودية من رصاصة طائشة

فيديو

السعودية

أخبار السعودية

تجميل

بدور إبراهيم

طالبت خبيرة التجميل السعودية، بدور البراهيم، جميع وسائل الإعلام المعنية بإزالة جميع صورها ومقاطع الفيديو التي تظهر بها وعدم تداولها بعد الآن. 

وكتبت خبيرة التجميل في مواقع التواصل: ”آمل من الجميع، منشنو لجميع حسابات أخبار المشاهير اللي منزله صور أو مقاطع فيديو، أتمنى إزالتها وعدم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي“، مؤكدة أنها ”لن تعتزل، وستبقى مع جمهورها لكن دون ظهور وجهها أو صوتها“.

ولم تكشف بدور السبب وراء قرارها هذا والذي أتى بعد عدة أيام فقط من زواجها، إلا أنه من المرجح أن يكون بطلب من زوجها، كما من غير المعروف إن كانت قد ارتدت ”النقاب“ بسبب زواجها أيضا، الأمر الذي دفعها لهذا القرار.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» نجلاء بدر تثير الذعر بمهرجان أسوان: خايفة من كورونا
» اكتشاف طريقة جديدة ينتقل بها "كورونا"
» تشديدات أمنية أثناء محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة
» سمية الخشاب تشعل مواقع التواصل بفيديو "tik tok"
» ردًا على التصويت للحكومة الجديدة.. اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين
» غرق العشرات.. سفينة محملة بمسلمي الروهينجا
» الخطيب: نجم الأهلي يرحل إلى بيراميدز
» الكشف عن السبب الحقيقي لاختفاء الفنانة شويكار عن الإعلام منذ سنوات
» تعليق ناري من فنانة شهيرة بعد تبرئتها من قضية هتك العرض
» فايلر يهدد نجم الأهلي: مستواك انخفض وسوف أستبعدك
» من هي الفنانة جواهر التي أعلنت إصابتها بالسرطان؟

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:20 م

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:45

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:43

  • عشاء

    19:13

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان