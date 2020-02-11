الجندي:هؤلاء إذا قرأوا القرآن سيصابون بالعمى

11 فبراير 2020 - 11:15 ص





أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن القرآن الكريم شفاء ورحمة للمؤمنين، معقبا: "هذا يعني عدم انتفاع غير المؤمن بالقرآن".



وأضاف"الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "الظالم إذا قرأ القرآن فسيأتي عليه بالخراب، متابعا: "القرآن من الممكن أن يأتي بالعمى على البعض وليس بالبصيرة، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم هداية لكن ليس لكل الناس".





وأكمل: "القرآن الكريم هدى فقط للمتقين، مستشهدًا بأحد الأشخاص الذي سأل الحسن البصري قائلاً: "الناس تقوم الليل وأنا لا أقوم الليل"، فجاء رد البصري دليل على اختيار القرآن للمتقين، قائلاً: "ذاك حفل لم يدعوك إليه صاحبه، وماذا أفعل لك؟"

