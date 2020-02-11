» نجلاء بدر تثير الذعر بمهرجان أسوان: خايفة من كورونا

نشرت الاعلامية انجي علي، عبر حسابها على انستجرام، مقطع فيديو طريف للفنانة داليا مصطفي والفنانة نجلاء بدر، أثناء تواجدهم في مهرجان أسوان الدولي، وهما يشتكون من الجو القارص في المدينة،حيث عبرت نجلاء بدر عن خوفها من اصابتها بفيروس كورونا، وهو ما أثار موجة من الجدل على السوشيال ميديا.

وظهرت كلاً من داليا مصطفي ونجلاء بدر، في الفييدو، وهما يمارسان بعد الحركات الرياضية والنط فى محاولة للتغلب على حالة الجو وشعور البرد وتأثير الرياح خلال مشاركتهم لحفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

وتحدثت الفنانة نجلاء بدر فى الفيديو أثناء حديثها مع أحد المصورين المشاركين فى المهرجان: "عاجبك الى بيحصل فينا ده 10 أمشير والجو فى أسوان برد، إحنا متلجين لكن مضطرين نلبس كده علشان ده بروتوكول المهرجان، والناس بتنتقدنا على السوشيال ميديا أنتم لابسين إزاى كده فى البرد ده مفيش إحساس، والله أكيد بنشعر بالبرد زى الناس الطبيعين ياجماعة.. يجلنا برد بقى ولا التانية اسمها ايه كورونا ديه يالا".