  • الثلاثاء 11 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر12:19 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الرئيس السيسي

رسالة مؤثرة من شاب مصري للرئيس يحملها وزير البترول

بدور البراهيم

شاهد.. سعودية شهيرة تطلب حذف صورها وفيديوهاتها فورا

سجن شقيق "بوتفليقة" 15 عامًا للتآمر على الجيش

سجن شقيق "بوتفليقة" 15 عامًا للتآمر على الجيش

خالد الجندي

الجندي:هؤلاء إذا قرأوا القرآن سيصابون بالعمى

الشاب المذبوح

جريمة بشعة تهز الجيزة .. يرتدي نقابا وينحر شابا لهذا السبب

علاء ولي الدين

"جده شيخ ووالده فنان شهير"..معلومات لا تعرفها عن علاء ولي الدين

الإعلامي عمرو أديب

تسريبات عن قانون الأحوال الشخصية.. معلومة خطيرة عن الأب

محمد رمضان

محمد رمضان يثير الجدل من السعودية:" يومي قضيته واقف"

صورة

ألف حالة وفاة.. "كورونا" تطيح بمسئولين كبار في الصين

مايا دياب

مايا دياب تعنف مذيعة "إم بي سي" بعد سؤال محرج

بالفيديو..

نجلاء بدر تثير الذعر بمهرجان أسوان: خايفة من كورونا

الصفحة الأخيرة

نجلاء بدر
نجلاء بدر
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

الإمارات تعلن تسجيل ثامن إصابة بكورونا الجديد ‎

#

إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

#

بريطاني ينشر عدوى كورونا في أوروبا كلها.. هذا هو السر

#

الصحة تكشف حقيقة إصابة رجل عائد من المملكة بفيروس "كورونا"

كورونا

نجلاء بدر

داليا مصطفى

إنجي علي

مهرجان اسوان

نشرت الاعلامية انجي علي، عبر حسابها على انستجرام، مقطع فيديو طريف للفنانة داليا مصطفي والفنانة نجلاء بدر، أثناء تواجدهم في مهرجان أسوان الدولي، وهما يشتكون من الجو القارص في المدينة،حيث عبرت نجلاء بدر عن خوفها من اصابتها بفيروس كورونا، وهو ما أثار موجة من الجدل على السوشيال ميديا.

 وظهرت كلاً من داليا مصطفي ونجلاء بدر، في الفييدو، وهما يمارسان بعد الحركات الرياضية والنط فى محاولة للتغلب على حالة الجو وشعور البرد وتأثير الرياح خلال مشاركتهم لحفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

 وتحدثت الفنانة نجلاء بدر فى الفيديو أثناء حديثها مع أحد المصورين المشاركين فى المهرجان: "عاجبك الى بيحصل فينا ده 10 أمشير والجو فى أسوان برد، إحنا متلجين لكن مضطرين نلبس كده علشان ده بروتوكول المهرجان، والناس بتنتقدنا على السوشيال ميديا أنتم لابسين إزاى كده فى البرد ده مفيش إحساس، والله أكيد بنشعر بالبرد زى الناس الطبيعين ياجماعة.. يجلنا برد بقى ولا التانية اسمها ايه كورونا ديه يالا".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» نجلاء بدر تثير الذعر بمهرجان أسوان: خايفة من كورونا
» اكتشاف طريقة جديدة ينتقل بها "كورونا"
» تشديدات أمنية أثناء محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة
» سمية الخشاب تشعل مواقع التواصل بفيديو "tik tok"
» ردًا على التصويت للحكومة الجديدة.. اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين
» غرق العشرات.. سفينة محملة بمسلمي الروهينجا
» الخطيب: نجم الأهلي يرحل إلى بيراميدز
» الكشف عن السبب الحقيقي لاختفاء الفنانة شويكار عن الإعلام منذ سنوات
» تعليق ناري من فنانة شهيرة بعد تبرئتها من قضية هتك العرض
» فايلر يهدد نجم الأهلي: مستواك انخفض وسوف أستبعدك
» من هي الفنانة جواهر التي أعلنت إصابتها بالسرطان؟

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:20 م

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:45

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:43

  • عشاء

    19:13

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان