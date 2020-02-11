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بلغت تريليون جنيه سوداني.. مزاد مرتقب للعقارات المصادرة من البشير

الحياة السياسية

مزاد مرتقب للعقارات المصادرة من البشير
مزاد مرتقب للعقارات المصادرة من البشير
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عبد القادر وحيد- متابعات

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مزاد علني

تريليون جنيه سوداني

في تطورات جديدة في القضايا المتعلقة بالرئيس السوداني المعزول كشف وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، عن ترتيبات لعقد مزاد دولي للعقارات المصادَرة من نظام البشير.

وأضاف البدوي بحسب وسائل إعلام محلية أن وزارة المالية ستشكل لجنة من الأجهزة المختصة لتنظيم مزاد دولي، للعقارات المصادَرة من منسوبي النظام السابق بهدف استرداد الأموال، لتوريدها إلى خزانة الدولة.

وكانت لجنة تفكيك نظام الإنقاذ قد قدرت الأسبوع الماضي، العقارات المصادَرة من النظام بحوالي تريليون جنيه سوداني، حتى الآن.

يذكر أن البشير كان قد اعتقل في أبريل الماضي في سجن كوبر بالخرطوم، بعد إدانته بالفساد وحيازة مبالغ بالعملة الأجنبية بصورة غير مشروعة.

وبحسب نبوءة نقلتها صحف سودانية عن والدته أنه سيتم اعتقاله، وسيموت في سجنه بحسب النبوءة.


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