» من هي الفنانة جواهر التي أعلنت إصابتها بالسرطان؟

11 فبراير 2020 - 06:39 ص

كشفت الفنانة جواهر عن إصابتها بسرطان الدماغ ، مطالبة الجميع بالدعاء لها للخروج من هذه المحنة.



وفيما يلي بعض المعلومات عن الراحلة:



1. كويتية و ولدت عام 1977 .



2. تزوجت مرتان ثم انفصلت عن الزوجين ولديها 3 أطفال هم يعقوب ومريم ومنى



3. بدأت حياتها الفنية سنة 1997 لكنها اعتزلت أكثر من مرة.



4. كان أشهر هذه المرات سنة 2005 حين أعلنت التوقف عن التمثيل بسبب المشاكل الكثيرة الموجودة به.



5. عادت إلى مجال الفن سنة 2010



6. عملت في 28 عملا فنيا ، ومسرحيتين.

