  • الثلاثاء 11 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر02:48 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مؤمن زكريا

مؤمن زكريا يفتح النار على الأهلي قبل رحلة علاجه بأمريكا

كورونا

طبيبة عائدة من "ووهان" تكشف تطورات الحجر الصحي بمطروح

سد النهضة

متحدث "الري" يكشف اَخر تطورات مفاوضات سد النهضة

ارشيفية

قصة كفاح شاب من سائق توك توك لخريج كلية الطب

عمرو أديب

"أديب" يطالب بتدخل عربي لإنقاذ هؤلاء من "كورونا"

مرتضى: هذا ما سنفعله إذا استقال هاني شاكر

هاني شاكر يفجر مفاجأة مدوية بشأن أغاني المهرجانات

سعر الدولار

الدولار سيصل إلى 15 جنيها في هذا التوقيت

أرشيفية

«كورونا» يلقي بظلاله على هدايا «الفلانتين»

وزيرة الصحة

لحل الأزمة.. تحركات عاجلة لمد سن معاش الأطباء لـ65

أرشيفية

تفاصيل صادمة عن شبكة دعارة طالبات «المدرسة الفنية»

جمال الغندور: السوبر المصري سيشهد هذا الأمر الهام

الرياضة

جمال الغندور: "كان ناقص يضربوه قلمين"
جمال الغندور: "كان ناقص يضربوه قلمين"
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

«أبو خاطر» حكمًا لمباراة المقاولون العرب وطنطا

#

«الغندور» يعلن حكام مباريات الغد بالدوري

#

حكام مباراتي الغد في الدوري الممتاز

#

«الغندور» حكمًا لمباراة المنتخب الوطني أمام ليبيريا

أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن مباراة السوبر المصري بين قطبي الكرة المصرية سوف تشهد تطبيق تقنية الفيديو بطاقم تحكيم إماراتي.
وقال الغندور خلال حواره ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "السوبر المصري في الإمارات سيشهد تطبيق تقنية الفيديو لكن بطاقم تحكيمي إماراتي".
وأكد: "نقوم بالتفاوض حول حكام مباراتي الأهلي والزمالك في السوبر والدوري المصري وسنعلن عبر الموقع الرسمي لاحقاً".
واتم كلماته: "سيتم استبعاد حكام سويسرا وفرنسا من مباراة القمة بسبب مدربي القطبين".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» جمال الغندور: السوبر المصري سيشهد هذا الأمر الهام
» الإصابات بكورونا خارج الصين "شرارة" لنار أكبر
» رئيس «الوطنية للصحافة»: رواتب الصحفيين الأقل
» ساحر يفاجئ الإعلامي عمرو الليثي بهذا الأمر على الهواء
» بالفيديو.. معلومة هامة عن حسن شاكوش وحمو بيكا
» نقيب المنشدين: أغاني المهرجانات وراء انتشار البلطجة
» "الجندي": الكثير يفهمون هذه الآية بطريقة خاطئة
» مفاجأة جديدة قد تغير مجرى التحقيقات في قضية "ناسي عجرم"
» الإمارات تعلن تسجيل ثامن إصابة بكورونا الجديد ‎
» الأهلي يتخطى الطلائع ويبتعد بصدراة الدوري عن الجميع
» انطلاق مبادرة رئاسية للكشف على 14 مليون طالبًا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:21 ص

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:45

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:43

  • عشاء

    19:13

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان