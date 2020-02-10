» الأهلي يتخطى الطلائع ويبتعد بصدراة الدوري عن الجميع

استطاع النادي الأهلي، تحقيق فوزًا مستحقًا على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة أحرزها جونيور أجاي في الدقيقة 33 وعمرو السولية في الدقيقة 69، ومحمد مجدي قفشة في الدقيقة 85.

جاء ذلك في المباراة التي انتهت أحداثها منذ قليل، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويرتفع رصيد الأهلي بهذه النتيجة للنقطة 42 في منفردًا بصدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 15 محتلاً المركز الرابع عشر.

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من في حراسة المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع علي معلول، رامي ربيعة، محمود متولي، محمد هاني، خط الوسط عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي قفشة وفي الهجوم أحمد الشيخ، جيرالدو، جونيور أجاي،.

بينما بدأ طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من حمد بسام، علي الفيل، خالد سطوحي، كريم طارق، عمرو جمال، أحمد سمير، تالنداي، محمد ناصف، مهند مصطفى، أحمد السيد عبدالرحمن، فرانك ستيفن، أبو بكر ديارا.