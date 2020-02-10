مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

أعلن المدير الفني للنادي الأهلي، رينيه فايلر، تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش في الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة والمقرر لها في السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين، علي استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول - محمود متولى - رامي ربيعة - محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - أحمد الشيخ - جيرالدو.

خط الهجوم : أجايى.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: شريف إكرامي، وياسر إبراهيم، ومروان محسن، ووليد سليمان، وحسين الشحات، وأحمد فتحي، ومحمود عبدالمنعم «كهربا».

وشهدت القائمة استبعاد كل من: علي لطفي- مصطفي شوبير- صالح جمعة- رمضان صبحي- حمدي فتحي- كريم نيدفيد- محمود وحيد- حسام عاشور.