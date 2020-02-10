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بث مباشر.. الأهلي وطلائع الجيش في الدوري الممتاز
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أحمد سالم
يقدم موقع المصريون بث مباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.
ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز.
شاهد البث
فجر
05:22
شروق
06:46
ظهر
12:14
عصر
15:19
مغرب
17:42
عشاء
19:12