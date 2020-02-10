الذهب يهبط بشكل مفاجئ ويخسر 11 جنيه في الجرام

10 فبراير 2020 - 06:45 م

شهدت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، هبوطًا مفاجئًا، حيث خسر الجرام في عيار 24 أكثر من 11 جنيهًا.

وأفادت تقارير اقتصادية، أن سعر الجرام الواحد لعيار 24 سجل نحو 786 جنيه بعد أن كان 797.1 جنيه أمس بفارق 11.1 جنيه.

فيما سجل سعر الجرام الواحد بعيار 21 الأوسع انتشارا نحو 688 جنيه كأعلى سعر له بمحلات الصاغة في تعامل نهاية اليوم، بعد أن كان 697.4 جنيه أمس بتراجع قدره 9.4 جنيه.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 كأعلي قيمة له اليوم لـ 590 جنيه بعد أن وصل لـ 597.8 جنيه بتراجع بلغ7.8 جنيه.

وبلغ سعر الجرام الواحد لعيار 14 الأدنى فئة نحو 459 جنيه بعد أن وصل لـ 464.95 جنيه أمس بفرق5.95 جنيه.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5504 جنيه وكيلو الذهب نحو 786.3 ألف جنيه و أوقية الذهب بـ 24.453 ألف جنيه.

وعن أسعار الذهب بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.