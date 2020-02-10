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تعليم البرلمان: نعد مشروع قانون لتجريم الدروس الخصوصية في الجامعات

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية
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حسن علام- متابعات

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الدروس الخصوصية

ناقشت لجنة التعليم بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المُقدم من النائبة الدكتورة منى عبد العاطي، بشأن انتشار المراكز الخاصة بالدروس الخصوصية بالجامعات واتجاه الطلاب إلى هذه المراكز، والتي يحاضر في كثير منها أعضاء هيئة التدريس أو من الهيئة المعاونة بالجامعات.
وطالب الدكتور سامى هاشم، رئيس اللجنة، بضرورة أن تقوم الجامعات باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مراكز دروس خصوصية بالجامعات.

ومن جانبها قالت الدكتورة منى عبد العاطى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إنها تعمل الآن على إعداد مشرواع قانون خاص بتجريم الدروس الخصوصية بالجامعات، لافتة إلى أنها ستنتهى من إعداد مشروع القانون خلال دور الانعقاد الحالي من الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب.




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