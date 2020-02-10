تصرف مستفز من نانسي عجرم بعد أيام من مقتل شاب بفيلتها

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قتيل فيلا نانسي عجرم
قتيل فيلا نانسي عجرم
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أحمد عادل شعبان

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شاب سورى

نانسي عجرم

أثارت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم موجة من الجدل بعد تصرف بدا للبعض صادماً في أعقاب مقتل شاب سوري في فيلتها.

واحتفلت نانسي عجرم بعيد ميلاد طفلتها "ليا" الذي يوافق يوم 9 فبراير وسط أجواء من البهجة .

وتأتي هذه الاحتفالات في الوقت الذي يواجه فيه زوجها فادي الهاشم اتهاما بالقتل لشاب سوري تواجد في فيلا نانسي عجرم ويدعى محمد حسن الموسى .

وتقل أسرة الشاب إنه قُتلا ظلما بسبب مطالبته بمستحقات تخصه لدى فادي الهاشم .

بينما تقول أسرة نانسي عجرم إن الشاب كان في محاولة لسرقة منزلها فقرروا التصدي له.

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