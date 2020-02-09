"شكرى" يكشف تفاصيل مشاركة الرئيس السيسى فى القمة الافريقية

09 فبراير 2020 - 11:20 م

قال سامح شكري وزير الخارجية المصري، إنه كان هناك تقدير وامتنان للرئيس عبدالفتاح السيسي من الدول الأفريقية على الأسلوب الذي مارس به رئاسة الاتحاد الإفريقي خلال عام.



وأضاف شكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الامتنان كان نتيجة ما قامت به مصر في المشاركة في كل الفعاليات الدولية للتعبير عن الرؤية الأفريقية في إطار حفظ السلام والتنمية.



وتابع أن مصر قامت بجهود كبيرة في دعم الاستثمار في أفريقيا وبذل جهود للارتقاء بشعوب القارة الأفريقية، والتواصل فيما يتعلق بالبنية الأساسية.



وأوضح وزير الخارجية المصري، أنه كان هناك اهتمام من سكرتير عام الأمم المتحدة ومن تولى رئاسة الاتحاد الأفريقي بعد مصر بالإشادة بما تم خلال الرئاسة المصرية وتناول القضايا السياسية والتنموية.



وأشار شكري إلى أن الجلسة المغلقة والمداولات المغلقة التي تمت في مجلس السلم والأمن بشأن ليبيا شهدت تركيزا على قضية الإرهاب وانتشار العناصر الإرهابية في ليبيا.

