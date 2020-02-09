الطيار الموقوف يكشف تفاصيل جديدة في أزمته مع محمد رمضان

09 فبراير 2020 - 11:34 م

أكد الكابتن طيار أشرف أبو اليسر، الطيار الموقوف مدى الحياة بسبب الفنان محمد رمضان، أنه كان ينتظر أن يتواصل معه الفنان لحل الأزمة سويا، لافتا إلى أن محاميه اتصل بمحامي رمضان أكثر من 15 مرة، ولم يرد عليه، مطالبا محمد رمضان بالتواصل معه حتى يحلوا الأمر، معقبا: "لو كان كلمني مكالمة واحدة كانت ممكن تكفيني".



ولفت "أبو اليسر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه يشعر بأزمة نفسية، حيث كان يتمنى أن ينتهى تاريخه بتكريم، وليس بالفصل، معلقا: "أقسم بالله ما طلبت من محمد رمضان يجلس بجواري فالكابينة، وفوجئت به يجلس وطلب مني أن يلتقط صورة حتى يشاهدها نجله".

