تراجع كبير في سعر الدولار.. والذهب يستقر اليوم الأحد

09 فبراير 2020 - 09:23 م

سجل سعر صرف الدولار تراجعًا كبيرًا في عدد من البنوك، أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد.

وجاء الهبوط في الأسعار مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، كما أنه استقر في بنوك أخرى.

وسجل سعر الدولار تراجعًا بمقدار 3 قروش في بنك قناة السويس حيث بلغ 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

وفي بنك القاهرة سجل15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع، متراجعا قرشان.

وتراجع سعر الدولار قرشين في البنك التجاري الدولي إلى 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.

كما انخفض سعر العملة الأجنبية قرشين في بنكي العربي الأفريقي، والإسكندرية عند 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

وتراجع قرشين في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

واستقر السعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.74 جنيه و 15.84 جنيه للبيع.

وثبت في بنك البركة عند 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع.

الذهب

أما أسعار الذهب بالسوق المحلية، فسجلت استقرارًا أيضًا في مساء تعاملات اليوم الأحد.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

عيار 18 نحو 586 جنيها

عيار 21 نحو 686.5 جنيهًا

عيار 24 نحو 786 جنيها

والجنيه الذهب سجل نحو 5550 جنيها