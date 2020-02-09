» الشوط الأول.. الإسماعيلي يتقدم على الزمالك بهدف «المحمدي»

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باهر المحمدى
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الإسماعيلي

انتهى الشوط الأول بتقدم الإسماعيلي على الزمالك بهدف دون رد، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الدوري العام.

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