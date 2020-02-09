تصريح جديد من السيسي عن القضية الفلسطينية

09 فبراير 2020 - 01:09 م

طمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعوب العربية بشأن القضية الفلسطينية، قائلاً: " إن القضية الفلسطينية ستظل حاضرة في قلوب وضمائر الشعوب والدول الأفريقية".

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية الـ33 بأديس أبابا، أن الدول الأفريقية مستمرة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وحضر القمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش القمة، ومن المتوقع أن تناقش الأزمة الليبية.

وسوف يعقد الرئيس على هامش القمة الأفريقية لقاءات ثنائية مع عدد من الرؤساء والقادة الأفارقه والشخصيات الدولية المشاركة في القمة.