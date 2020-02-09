» تشكيل الإسماعيلي المتوقع لمواجهة الزمالك

09 فبراير 2020 - 12:55 م

استقر الجهاز الفني لنادي الإسماعيلي، على تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة نادي الزمالك، باستاد الإسماعيلية في المباراة المقرر إقامتها بينهما فى إطار لقاءات الجولة الـ17 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.

ومن المقرر أن يدخل الإسماعيلى المباراة بتشكيل هجومي في ظل السعي إلى الفوز بالمباراة والعودة إلى الطريق الصحيح بالمنافسة على المراكز الأولى بجدول ترتيب الدوري.

ومن المتوقع أن يدخل الإسماعيلى مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد مجدى.

خط الدفاع: أسامة إبراهيم وباهر المحمدي وإبراهيم أبو اليزيد ومحمود البدري.

خط الوسط: عماد حمدي ومحمد صادق وهمام طارق.

خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي ومحمد الشامي وفخر الدين بن يوسف.