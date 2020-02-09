طلب خاص للرئيس السيسي من المشاركين في القمة الأفريقية

09 فبراير 2020 - 12:52 م

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، لحصوله على جائزة نوبل للسلام، مطالبًا جميع الحضور بتقديم التحية له.

وقال خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية الـ33 بأديس أبابا، اليوم الأحد، موجهًا حديثه لحضور القمة الأفريقية: "نتقدم جميعًا بالتحية لرئيس وزراء إثيوبيا لحصوله على جائزة نوبل لسلام".

ويشارك قادة دول أفريقية في قمة الاتحاد الأفريقي الثالثة والثلاثين التي تنعقد اليوم الأحد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا والتي تركز على الأمن حيث من المتوقع أن تناقش الأزمة الليبية.

وحضر القمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش القمة، التي من المتوقع أن تناقش الأزمة الليبية.

وسوف يعقد الرئيس على هامش القمة الأفريقية لقاءات ثنائية مع عدد من الرؤساء والقادة الأفارقة والشخصيات الدولية المشاركة في القمة.