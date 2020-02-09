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الأنجولي اري بابل على رادار نادي الزمالك

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اري بابل
اري بابل
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أفادت تقارير محلية، باهتمام إدارة نادي الزمالك، باللاعب الأنجولي، اري بابل مهاجم فريق أول أغسطس.

وقد لفت الأنجولي اري بابل، أنظار الفريق الأبيض عقب ظهوره بشكل مميز ضدهم في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ما جعله يسيطر على اهتمام باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق.

وقال الصحفي الأنجولي جونيور ديمبو عبر حسابه على تويتر، إن الزمالك مهتم باللاعب الأنجولي لضمه في الصيف المقبل الذي سبق له الدفاع عن ألوان سبورتنج لشبونة البرتغالي بعدما نال إعجاب الفرنسي كارتيرون في مرحلة المجموعات.

وسجل بابل هدفًا في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم قبل خروج فريقه من مرحلة المجموعات وجاء أمام زيسكو يونايتد في اللقاء الذى انتهى بتعادل الفريقين 1-1 في زامبيا، بعدما شارك في 8 مباريات أفريقية هذا الموسم مع فريقه.

وبدأ المهاجم ابن الـ25 عامًا مسيرته مع أول أغسطس وخاص عدة تجارب احترافية في البرتغال منذ 2017 وآخرها في سبورتنج لشبونة الذى غادره بالمجان في الصيف الماضي إلى ناديه الأنجولي.

وفي سياق متصل، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، اليوم الأحد، مواجهة قوية أمام الإسماعيلي على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الـ17 من عمر بطولة الدوري.

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