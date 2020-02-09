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الأوقاف عن تسجيل خطبة الجمعة: فكرة غير قابلة للتنفيذ

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وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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إيمان هاني

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رد الدكتور أحمد القاضي، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، على الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن وجود مقترح داخل وزارة الأوقاف بتكليف الأئمة، بتسجيل خطبة الجمعة صوت وصورة.

وقال القاضي، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المذاع على فضائية "دي أم سي"، مع الإعلامية، إيمان الحصري: "فكرة غير قابلة للتنفيذ لأنها تمنع التفاعل بين الإمام والمصلين ولن يتحقق التفاعل بوجودها، ولا يوجد أي توجيه أو مقترح بإلزام الأئمة بتسجيل خطبة الجمعة صوت وصورة، وهذا الخبر غير صحيح".

 وتابع: "وزارة الأوقاف تعلن كامل ثقتها في جميع الأئمة والتزامهم على المستوى الدعوي والوطني، مؤكدًا أن وزير الأوقاف أصدر تصريحًا يحذر فيه من نشر أي أخبار أو تصريحات على خلاف التي تصدر من وزارة الأوقاف".

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