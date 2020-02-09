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المغامسي يفجر مفاجأة عن حديث "والدي النبي في النار"

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المغامسي يفجر مفاجأة عن حديث "والدي النبي في النار"
المغامسي يفجر مفاجأة عن حديث "والدي النبي في النار"
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عبد القادر وحيد

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الحديث

المغامسي

والدي النبي

في النار

قبر أمه

قال  صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة إنه لا يوجد أي دليل صريح أبدا على أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما من أهل النار.

وأضاف المغامسي خلال برنامج الأبواب المتفرقة، الذي يذاع على فضائية mbc كل سبت أن والدة النبي صلي الله عليه وسلم توفيت وعمره 6سنوات ولم يعرض عليها الإسلام.

وفي رده على حديث ورد في صحيح مسلم : "  بأن أبي وأباك في النار" قال المغامسي  هذا وإن صح سندا فهو معارض لظاهر القرآن البين ومحكمات القرآن، بحسب قوله.

وأوضح أن النبي صلي الله عليه وسلم وقف علي قبر أمه فبكي وأبكي من حوله وأخبر من حوله أنه استأذن ربه بأن يزور قبر والدته فأذن له.

كما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه بأن يغفر لها فلم يأذن له فإن عدم الإذن بالاستغفار لا يعنى أن والدة الرسول أن تكون في النار، بحسب قوله.


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