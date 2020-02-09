  • الأحد 09 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر11:29 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
معلمة اليوجا ومدربة التغذية الاندونيسية" صوفيا باتريك"

مدربة اليوجا تمنتع عن شرب الماء لمدة سنة..ماذا حدث

الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق

جابر عصفور يهاجم شيخ الأزهر بهذه العبارة

المذيعة مروة ميمي

"تعرض لتحرش بدنى" مفاجأة مدوية في مقتل نجل مذيعة النهار

الدكتور خالد عبد الغفار

تفاصيل صادمة بواقعة اعتداء طالب على دكتور جامعى

خرائط إسرائيلة لضم أراضي بالضفة الغربية

خرائط إسرائيلة لضم أراضي بالضفة الغربية .. ونتنياهو: لن يستغرق طويلا

ديك

يشعل الجزائر.. القبض على "ديك" يزعج دبلوماسية

منفذ مجزرة تايلاند

الكشف عن السبب الحقيقي وراء مجزرة تايلاند

مكتشف فيروس" كورونا" الطبيب "لي وين ليانج"

تصريح صادم من أول مصري مشتبه في إصابته بكورونا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسالة مهمة من سكرتير الأمم المتحدة للرئيس عبد الفتاح السيسي

الدولار

الدولار يستقر فى المعاملات الصباحية عند هذا الرقم

الصوم الجاف..

مدربة اليوجا تمنتع عن شرب الماء لمدة سنة..ماذا حدث

الصفحة الأخيرة

معلمة اليوجا ومدربة التغذية الاندونيسية" صوفيا باتريك"
معلمة اليوجا ومدربة التغذية الاندونيسية" صوفيا باتريك"
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

ابنة ماجدة الصباحي تكشف السر الذي أخفته والدتها عن الكل لمدة 30 سنة

#

شريف عامر يستضيف مصريا وزوجته الصينية.. ماذا حدث

#

مذيع الجزيرة: حدث غير مسبوق في لبنان يجري حاليًا

#

فنانة شهيرة: ارتديت النقاب أسوة بأمهات المؤمنين

امتنعت معلمة اليوجا ومدربة التغذية الإندونيسية صوفيا باتريك، عن شرب الماء لمدة عام كامل اتباعًا لنظام "الصوم الجاف"، لمعالجة آلام في المفاصل وانتفاخ في عينيها  وكانت النتيجة مذهلة.

وبالرغم من رفض الأطباء لهذه الطريقة التي اتبعتها إلا أنها تمكنت من علاج كل مشاكلها الصحية.

وتقول صوفيا البالغة من العمر 35 عامًا، في تقرير عن حالتها نشرته العديد من الصحف العالمية، إنها لجأت للأطباء أكثر من مرة للعلاج إلا أنهم أخبروها أنها لا تعاني من مرض ونصحوها بإجراء عملية للتخلص من الانتفاخ.

ووجه صديق صوفي لها نصيحة باتباع نظام" الصيام الجاف" وعندما شعرت بتحسن عند البدء في استخدامه قررت الاستمرار وعالجت التهاب مفاصلها وانتفاخ عينيها وحساسيتها الغذائية وشفيت القناة الهضمية.

وأشارت صوفيا إلى أنها تحصل على الماء من خلال الفاكهة والعصائر، ووجهت النصيحة إلى متابعيها علي إنستجرام والبالغ عددهم 16 ألف متابع باستخدام هذه الطريقة.

 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أم تلتقى ابنتها المتوفاة بعد 4 سنوات
» الصين تعلن اسمًا رسميًا لـ "كورونا".. تعرف عليه
» صورة نادرة لـ عادل إمام وأحمد راتب
» بعد مغازلتها.. المصري نايل نصار وابنة بيل جيتس يثيران الجدل
» مفاجأة.. انفصال شيكو وهشام ماجد
» الصحة تكشف حقيقة إصابة رجل عائد من المملكة بفيروس "كورونا"
» "لم يحضر أحد".. غياب الفنانين فى عزاء والد طارق الشيخ
» مدرب صن داونز مصدوم بسبب الأهلي: أشعر بالحزن
» حيلة ذكية من الأهلي للتخلص من صالح جمعة بعد غلق باب القيد
» حقيقة انتقال سيد عبد الحفيظ إلى الزمالك
» نجم الأهلي السابق: أنا زملكاوي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:14 م

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:41

  • عشاء

    19:11

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم