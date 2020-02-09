» الصحة تكشف حقيقة إصابة رجل عائد من المملكة بفيروس "كورونا"

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متابعات- أمينة عبد العال

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أعلنت مصادر طبية في مستشفى الحميات أن حالة الاشتباه للرجل العائد من المملكة العربية السعودية بفيروس "كورونا" تأكدت بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة بأنه مصاب بأنفلونزا عادية.

وكانت ترددت أنباء عن الاشتباه في حالة إصابة بفيروس "كورونا" لرجل عائد من المملكة، وقام الأطباء بعزله علي الفور وتوقيع الكشف الطبي عليه وإجراء جميع التحاليل اللازمة التي أكدت خلوه من الفيروس القاتل وأكدت أن ما أصابه هو "الأنفلونزا"، حسبنا نشرت "صدي".

جدير بالذكر أن فيروس "كورونا" القاتل ظهر في الصين وتحديدًا في مدينة" ووهان" ما أسفر عن مقتل أشخاص تجاوز عددهم الـ600 وإصابة ما يزيد على 30 ألف إصابة وأعلن خبراء أن ما سببه الفيروس القاتل من خسارة بشرية حتى الآن، تعادل ما سببه "ساري" القاتل في سنتين.

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