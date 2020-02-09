رسالة مهمة من سكرتير الأمم المتحدة للرئيس عبد الفتاح السيسي

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متابعات- أمينة عبد العال

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وجه سكرتير عام الأمم المتحدة، أنطونيو جونيريش، رسالة تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لجهوده والنشاط المكثف الذي بذله أثناء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، مضيفًا أنها نقلة نوعية مهمة في اتجاه التعزيز وتعميق الشراكة بين الاتحاد والأمم المتحدة.

وأشار السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس أثناء لقائه بسكرتير عام الأمم المتحدة في مقر إقامته في أديس أبابا أعرب عن ترحيبه بلقاء السكرتير مؤكدًا حرص مصر علي مواصلة تعزيز التعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة في نختلف المجالات لدعم السلام والأمن الدوليين.

وأضاف البيان الذي نشرته "صدى البلد" أن الرئيس استعرض الأوليات الموضوعية التي دفعت بها مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي، والتي استهدفت بالأساس مواصلة التقدم في تنفيذ أجندتي التنمية القارية والأممية في أفريقيا، وتعزيز مشروعات التكامل والاندماج الإقليمي، والعمل علي تحقيق خطوات ملموسة على مسار تسوية النزاعات والوقاية منها في مختلف ربوع القارة.

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