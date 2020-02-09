» لهذا السبب هربت زوجة عادل أدهم .. وابنه تبرأ منه

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عادل أدهم

حلت اليوم ذكرى وفاة الفنان عادل أدهم الذي رحل عن دنيانا قبل يوم 9 فبراير .

وحكى الماكيير محمد عشوب في مقطع فيديو له أن عادل أدهم تزوج فتاة يونانية وعاش معها لكنه كان يضربها بسبب مزاجه المتقلب ومن ثم هربت وهي حامل في الشهر الرابع ، وبعد ذلك أخذه الحنين لها فذهب لزيارتها ولكنه لم يجدها.

وبعدها انشغل في أعماله إلى أن قابله أحد أصدقائه وأخبره أن زوجته أنجبت ولدا وأنه يشبهه إلى حد كبير فسافر وقابل زوجته السابقة وطلب منها رؤية ابنه لكنها نصحته ألا يفعل لكنه أصر وذهب إلى نجله في مطعمه ليجد أن عمره أصبح 25 سنة لكن نجله قابله بطريقة سيئة وتبرأ منه بسبب تركه كل هذه السنوات.

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