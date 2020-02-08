تحت قيادة «أمونيكي».. المقاصة يتعادل إيجابيًا مع الإنتاج الحربي

08 فبراير 2020 - 09:40 م

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما نتيجة مباراة مصر المقاصة أمام الإنتاج الحربي في اللقاء الذي استضافه ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الـ17 ببطولة الدوري العام.



تقدم محمد بازوكا للإنتاج في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول، قبل أن يتعادل عمرو مرعي للفريق الفيومي في الدقيقة 74.

وتعتبر هذه المباراة هي الأولى لمصر المقاصة تحت القيادة الفنية للنيجيري إيمانويل أمونيكي، الذي تم التعاقد معه بعد رحيل أحمد حسام ميدو، عن تريب الفريق.

وبهذا التعادل، تواجد الإنتاج الحربي في المركز الثامن برصيد 23 نقطة، فيما احتل فريق مصر المقاصة في المركز الـ16 برصيد 14 نقطة، في جدول ترتيب الدوري الممتاز.