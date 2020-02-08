» شروط حصول «كيان محمد صلاح» على الجنسية البريطانية

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مكة

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

صلاح

رزق محمد صلاح، بمولودته «كيان» في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بعد ولادتها بأحد المستشفيات الكبرى بمدينة ليفربول الإنجليزية.

أنجب صلاح "مكة"، ابنته الكبرى، في العاصمة البريطانية لندن عام 2014 أثناء دفاعه عن ألوان نادي تشيلسي الإنجليزي.

وبحسب القواعد في المملكة المتحدة، فإن "كيان" هي أحدث عضو في عائلة صلاح، ومؤهلة للحصول على الجنسية الإنجليزية ليس لولادتها، ولكن لانطباق الشروط المطلوبة على والدها.

والحصول على الجنسية البريطانية بالولادة تستلزم أن يكون أحد والدي الطفل المولود بالمملكة المتحدة على الأقل من مواطني المملكة المتحدة أو من المقيمين بشكل دائم في المملكة المتحدة، وهو ما يمنح الطفلة الجنسية بغض النظر عن مكان الولادة.

ليس كيان فقط، بل إن صلاح نفسه وعائلته مؤهلون للحصول على الجنسية الإنجليزية، وليس الإقامة الدائمة التي حصل عليها النجم المصري.

وبحسب موقع "بريطانيا بالعربي" فقد اشترطت السلطات البريطانية 6 شروط للحصول على الجنسية البريطانية عن طريق التجنيس بعد 5 سنوات من الإقامة، وهي تنطبق على صلاح:

1- معرفة كافية باللغة الإنجليزية.

2- اجتياز اختبار الحياة في المملكة المتحدة.

3- ليس لديك سجل جنائي خطير.

4- لم يقضِ أكثر من 450 يومًا خارج المملكة المتحدة خلال السنوات الخمس الماضية.

5- لم يقضِ أكثر من 90 يومًا في العام الماضي خارج المملكة المتحدة.

6- حصل على الإقامة الدائمة في المملكة المتحدة قبل 12 شهرًا.

ويلعب صلاح في تشيلسي الإنجليزي منذ عام 2014، ثم انتقل علي سبيل الإعارة لنادي فيورنتينا الإيطالي لينقل إلى روما الإيطالي ومنه إلى ليفربول، وحصل على الإقامة الدائمة، بالإضافة إلى إجادته الإنجليزية، ولديه مصدر دخل ثابت ومكان للإقامة.

وبحسب قانون الحصول على الجنسية، فإن المملكة المتحدة تسمح لمن يحصل على جنسيتها بالاحتفاظ بالجنسية الأم، بشرط موافقة البلد الأم، مع الوضع في الاعتبار أن مزدوج الجنسية لن يتمكن من الحصول على مساعدة دبلوماسية من الحكومة البريطانية في البلد الأصلي.

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